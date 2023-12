SCENDE SOTTO I 100€ il costo del Samsung Galaxy Watch 4: OCCASIONE UNICA

Scopri il tuo corpo come mai prima d'ora con il Galaxy Watch4 di Samsung, il primo smartwatch che rivoluziona il monitoraggio della composizione corporea. Questo innovativo dispositivo ti permette di seguire da vicino i tuoi progressi di fitness, aprendo la strada a una connessione più approfondita con il tuo benessere.

Con la funzione di Fitness Tracking, il Galaxy Watch4 monitora le tue attività quotidiane, contando i passi, controllando le calorie e sfruttando il GPS durante l'esercizio fisico. Entra nella competizione con gli amici tramite una bacheca in tempo reale, arricchendo l'esperienza di fitness con sfide, medaglie e un sistema a punti che rendono l'allenamento socialmente divertente e gratificante.

Questo smartwatch non si limita alla superficie, ma va oltre, integrando il sensore Samsung BioActive per il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale. Il Galaxy Watch4 si preoccupa anche del tuo riposo, offrendo una completa funzione di monitoraggio del sonno che analizza le fasi del tuo sonno in modo olistico. Misura anche i livelli di ossigeno nel sangue e tiene traccia del tuo russare, offrendo opzioni di misurazione avanzate.

Compatibile con smartphone con sistema operativo Android 6.0 o successivo e RAM superiore a 1.5 GB, il Galaxy Watch4 si integra perfettamente nel tuo stile di vita digitale. Scopri il significato di una connessione più profonda con te stesso grazie a questo straordinario smartwatch che va oltre le aspettative.