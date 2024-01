SCENDE DI PREZZO Motorola G54: sconto attivo del 23% su eBay

Motorola è un'azienda che, nel corso degli anni, rispetto ad altri suoi competitor, ha saputo reinventarsi adattandosi ai tempi realizzando dispositivi all'avanguardia. Su eBay, oggi, il Motorola G54 è in sconto del 23% per un prezzo finale di 153,99€.

Motorola G54 in maxi sconto su eBay

Il Motorola G54 offre prestazioni avanzate e un'esperienza utente impeccabile grazie al suo potente sistema operativo. La sicurezza è garantita con un sofisticato sistema di lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale, assicurando la protezione dei dati personali.

Con una generosa memoria interna di 256 GB, espandibile fino a 1 TB mediante scheda microSD, avrai spazio sufficiente per archiviare foto, video e applicazioni. Equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 7020 dotato di CPU octa-core a 2,2 GHz e GPU IMG BXM-8-256, assicura prestazioni fluide e veloci. La memoria RAM da 8 GB ottimizza la gestione delle applicazioni, garantendo una navigazione senza interruzioni.

La batteria da 5000 mAh assicura una lunga durata e con la tecnologia di ricarica TurboPower da 15 W, puoi riportare il dispositivo alla massima potenza rapidamente. Lo schermo da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080) offre una visualizzazione chiara e dettagliata. La tecnologia LCD con frequenza di aggiornamento di 120 Hz assicura un'esperienza visiva fluida e reattiva.

Il design sottile e leggero, con dimensioni rende il dispositivo comodo da tenere in mano. La fotocamera posteriore da 50 MP con tecnologia Quad Pixel offre immagini nitide e dettagliate, supportata da funzionalità avanzate come la stabilizzazione ottica dell'immagine e la registrazione video in FHD a 60/30 fps. Con un sensore da 2 MP per le macro, il dispositivo offre un'ampia gamma di opzioni fotografiche, garantendo versatilità e qualità in ogni scatto.

Oggi, su eBay, è attivo uno sconto del 23% sul Motorola G54 che viene venduto al costo totale di 153,99€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.