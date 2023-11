SCENDE DI PREZZO la friggitrice ad aria Philips con l'offerta Black Friday

Philips è spesso associata a prodotti di qualità e innovativi e la sua reputazione è costruita su una lunga tradizione di innovazione e impegno per la qualità. Oggi, su Amazon, la friggitrice ad aria XXL di Philips è scontata del 22% per un costo finale di 179,99€.

Cibi sani e saporiti con la friggitrice ad aria Philips in promo

Esplora un universo culinario senza limiti con la friggitrice ad aria Philips, dotata di ben 16 funzioni di cottura in 1. Questo eccezionale elettrodomestico ti consente di friggere, cuocere al forno, arrostire, grigliare, scongelare, fermentare e molto altro ancora, offrendo la flessibilità necessaria per creare pasti gustosi e nutrienti.

Con la sua funzione di cottura a distanza, basta collegare l'airfryer all'app NutriU e sbloccare un mondo di ricette personalizzate. Attraverso la connessione WiFi, puoi monitorare i progressi della cottura direttamente dal tuo telefono.

La friggitrice ad aria di grandi dimensioni offre un cestello da 1,4 kg e un recipiente da 7,2 l, consentendoti di cucinare una vasta varietà di piatti, dai classici come le patatine fritte alle opzioni più gourmet come le cosce di pollo, le torte e le verdure grigliate.

Grazie al suo design esclusivo a "stella marina" e alla tecnologia Rapid Air, l'aria calda viene distribuita in modo uniforme per ottenere cibi deliziosamente croccanti all'esterno e teneri all'interno, il tutto con un uso ridotto o addirittura nullo di olio. Cucina in modo più veloce ed efficiente, risparmiando fino al 50% di tempo e riducendo il consumo energetico fino al 70% rispetto a un forno.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 22% sulla friggitrice ad aria Philips XXL: prezzo finale di 179,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.