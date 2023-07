Scegliete luce o gas con NeN e scoprite in 3 minuti la vostra rata

NeN è un nuovo fornitore di energia Italiano partito da zero, che si distingue dalla concorrenza fornendo già prima della sottoscrizione dell'offerta il prezzo delle bollette al pubblico. Si tratta di un'azienda indipendente che ha di recente investito per internalizzare la maggior parte dei processi , come la tecnologia, il marketing e l'esperienza clienti, con un andamento attualmente in crescita.

Scegliendo un piano luce o gas con NeN, basteranno soltanto 3 minuti per sapere subito la rata delle vostre bollette. Il servizio si pone l'obiettivo di essere chiaro e semplice, fornendo un prezzo fisso.

NeN: prezzo chiaro e servizio semplificato

NeN rende semplice leggere le fatture, facilitando la lettura della bolletta per renderla comprensibile a tutti. Non volete più preoccuparvi delle variazioni di prezzo dovute all'andamento di mercato? Niente paura! La tariffa è bloccata per voi per 1 anno, smettendo di pensare a possibili rincari!

È anche possibile tenere tutto sotto controllo tramite l'app dedicata, disponibile per Android e iOS. Permette di leggere velocemente i dati del vostro piano tariffario, il prezzo della rata, nonché di invitare gli amici per abbassare ulteriormente il prezzo! Potete anche tenere sotto controllo i consumi, con i valori espressi in kWh e ricevere subito supporto quando serve, tramite la pratica sezione con i collegamenti a WhatsApp, chat integrata o numero di telefono.

NeN è attiva in tutta Italia e si impegna per essere sempre all'altezza delle aspettative dei suoi clienti. Sottoscrivere un piano è veramente semplice. Basterà recarsi nella pagina web ufficiale, scorrere in basso e cliccare su "Scopri la rata". Seguite le istruzioni a schermo, selezionando il tipo di fornitura e se volete fare un cambio gestore, una voltura o una nuova attivazione. Fornite quindi la vostra bolletta tramite PDF per essere in seguito contattati da un operatore e definire i termini del contratto.

Date ora un'occhiata e beneficiate di un prezzo fisso!

