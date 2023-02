Scegliere un gestore password: perché NordPass è il migliore

Sei stufo di scordare sempre le password e vorresti fare il salto di qualità con un password manager? Sicuramente ti sarai chiesto come scegliere il miglior password manager in cui archiviare le tue credenziali. Potresti optare per uno integrato nel browser, ma i rischi - purtroppo - esistono: non sempre infatti c'è chiarezza sugli standard di sicurezza utilizzati e potresti trovarti a dover affrontare una indesiderata violazione dati. Non vale la pena rischiare.

NordPass, con i suoi elevati standard di sicurezza, è tra le scelte migliori che potresti fare. Con la promozione in corso, che ti permette di risparmiare il 23% di sconto se scegli di sottoscrivere un piano biennale, il risparmio è garantito.

Perché NordPass è il miglior gestore password

Scegliere un gestore non è semplice: ci sono alcuni criteri a cui prestare attenzione, tra cui il modo in cui le stesse password vengono archiviate sulla piattaforma. L'architettura a conoscenza zero è sempre la migliore soluzione adottabile.

NordPass utilizza XChaCha20 - considerato il futuro della crittografia a livello mondiale - per crittografare il proprio vault e Argon2 per derivare le chiavi: non solo si tratta di un protocollo sicuro e affidabile, ma è anche interamente basato su software per ridurre al minimo possibili errori umani.

Anche i metodi di autenticazione sono importanti. NordPass, ad esempio, utilizza una password "master" principale che ti permette di accedere al tuo account: sarà l'unica che dovrai ricordare. Oltre al sistema di autenticazione a due fattori, in grado di fornire un ulteriore livello di sicurezza.

Terzo e ultimo criterio, la semplicità di utilizzo. NordPass ha tutto ciò che serve per renderti la vita il più semplice possibile: compilazione automatica, importazione password, sincronizzazione su tutti i dispositivi, ma anche note protette, credenziali delle carte di credito, generatore di password complesse, condivisione sicura, verifica violazioni di dati e tanto altro.

Tutto ciò è incluso nella versione Premium di NordPass, che potrai avere a soli 2,99 euro al mese grazie all'offerta al 23% di sconto in corso. Un'ottima occasione per ottenere il massimo della sicurezza online a un prezzo stracciato.

