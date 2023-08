Scegliere un conto online conviene di più con Fineco: canone zero e tanti vantaggi

Con un conto corrente online è possibile ridurre i costi di gestione del proprio denaro e, con una scelta attenta del conto, è possibile accedere a un'offerta bancaria, senza reali differenze rispetto ai conti tradizionali. La conferma di quanto detto arriva dalla proposta di FinecoBank che mette a disposizione dei nuovi clienti il Conto Fineco.

Si tratta di un conto corrente con canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,95 euro al mese) e azzerabile successivamente. Il conto è ricco di vantaggi includendo una carta di debito con prelievi gratis oltre a bonifici gratis e all'accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco. Per accedere all'offerta è possibile visitare il sito ufficiale Fineco.

Conto Fineco: il conto online da scegliere oggi

Con Conto Fineco è possibile accedere a un'offerta bancaria davvero completa. Le caratteristiche del conto sono:

canone azzerato per 12 mesi , invece di 3,95 euro al mese; successivamente il canone resta azzerato per i clienti Under 30 ed è azzerabile dai clienti Over 30 semplicemente accreditando lo stipendio o la pensione o anche rispettando una delle condizioni fissate dalla banca e legate all'attivazione di specifici servizi (tutti i dettagli sono sul sito ufficiale Fineco)

, invece di 3,95 euro al mese; successivamente il canone resta azzerato per i clienti Under 30 ed è dai clienti Over 30 semplicemente accreditando lo stipendio o la pensione o anche rispettando una delle condizioni fissate dalla banca e legate all'attivazione di specifici servizi (tutti i dettagli sono sul sito ufficiale Fineco) carta di debito dal costo di 9,95 euro per un anno; con la carta è possibile effettuare prelievi gratis in Italia a partire da 99 euro

dal costo di 9,95 euro per un anno; con la carta è possibile effettuare in Italia a partire da 99 euro bonifici gratis ; anche tutte le altre operazioni bancarie principali sono senza commissioni

; anche tutte le altre operazioni bancarie principali sono senza commissioni possibilità di richiedere la carta di credito di Fineco ; il canone è di 19,95 euro all'anno mentre il plafond è di 1.600 euro e può essere incrementato

; il canone è di 19,95 euro all'anno mentre il plafond è di 1.600 euro e può essere incrementato possibilità di accedere alla piattaforma di investimenti di Fineco

Il conto online proposto da Fineco, quindi, è una delle proposte più convenienti e vantaggiose disponibili oggi sul mercato bancario. Per i nuovi clienti c'è anche la possibilità di scegliere il conto cointestato, senza alcun costo aggiuntivo.

Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

