Scegli SelfyConto con canone zero fino al 2027: 100€ su Amazon in regalo

SelfyConto di Banca Mediolanum è la scelta giusta, in questo momento, per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente, garantendo la possibilità di azzerare le spese per il primo anno e il canone fino a 2027.

In più, chi apre il conto può ricevere un Buono Amazon da 100 euro in regalo, con l'accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese per 3 volte nei primi 4 mesi successivi all'apertura.

Per tutti i dettagli in merito basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum. L'apertura può avvenire anche tramite SPID, per velocizzare la procedura.

SelfyConto di Banca Mediolanum: ecco perché sceglierlo

Con la promozione in corso, SelfyConto è disponibile con canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese). Il canone, inoltre, è azzerabile fino a fine 2027, semplicemente con l'accredito di stipendio oppure spendendo ogni mese 500 euro con le carte abbinate al conto.

Rispettando le stesse condizioni, inoltre, è possibile azzerare le commissioni sui bonifici (ordinari e istantanei), sempre fino al 2027 (in alternativa, le commissioni sono azzerate per il primo anno). Al conto è abbinata la carta di debito Mediolanum Card con prelievi gratis in tutta l'area euro.

La carta ha canone zero per un anno (poi 10 euro all'anno). È possibile anche richiedere la carta di credito Mediolanum Credit Card, con canone zero per un anno (poi 20 euro all'anno) e plafond di 1.500 euro, incrementabile su richiesta.

Le carte sono utilizzabili con i wallet digitali come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c'è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per ottenere il bonus è necessario rispettare una di queste condizioni:

accredito di stipendio

almeno 500 euro al mese di spesa con carta per 3 volte nei primi 4 mesi dall'apertura

