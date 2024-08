Scegli questa carta prepagata che ti regala 25 euro di bonus

Il mondo delle carte prepagate è sempre in fermento e sta rivoluzionando il modo in cui gestiamo il nostro denaro. Tra le opzioni più interessanti, c'è senza dubbio HYPE, un servizio di online banking che offre conti correnti per ogni necessità. Con un bonus di 25 euro pronto all'uso, grazie al codice promo "CIAOHYPER", la scelta è facilmente influenzabile.

HYPE: carta prepagata con vantaggi straordinari

Le soluzioni di HYPE abbracciano un pubblico diversificato, con opzioni di ogni tipo. Hype Base è a costo zero, quindi ideale per giovani o chi è alle prime armi con la banca digitale, offre una carta prepagata contactless e permette operazioni bancarie quotidiane come trasferimenti, pagamenti e prelievi, tutto senza canone mensile.

Per chi desidera più funzionalità, HYPE propone anche Next e Premium. Hype Next è perfetta per chi viaggia spesso, e offre prelievi gratuiti in tutto il mondo e vantaggiosi tassi di cambio. Hype Premium, invece, è il top di gamma, con coperture assicurative per i viaggi, limiti di spesa e prelievo più alti e un cashback generoso su numerosi acquisti.

I vantaggi sopra citati sono soltanto una piccola parte di HYPE. La banca non lesina certo sulla qualità del servizio. Tutti i conti HYPE includono una carta di debito senza canone, utile sia per prelievi che per pagamenti, in Italia e all'estero. In base alle tue necessità, HYPE offre la soluzione ideale e flessibile, con opzioni di cashback sui viaggi, assicurazioni incluse per imprevisti e la possibilità di monitorare le spese in tempo reale tramite l'app.

Ricorda che, per ottenere il bonus di benvenuto di 25 euro, è sufficiente utilizzare il codice "CIAOHYPER" durante la registrazione. Non perdere l'occasione di provare un'esperienza di banking moderna e completa con la carta prepagata di HYPE.





