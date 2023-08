Scegli NordVPN e ottieni un Buono Amazon del valore massimo di 30 euro

NordVPN è uno dei servizi VPN più acclamati in Italia e nel resto del mondo, non a caso numerosi addetti ai lavori la definiscono come la VPN leader a livello internazionale. Se la attivi oggi hai la possibilità di ricevere un Buono Amazon del valore di 10, 20 o 30 euro: più è grande il piano NordVPN selezionato, più è alto il valore del buono.

Con NordVPN ricevi un Buono Amazon fino a 30 euro

I piani disponibili di NordVPN sono Standard, Plus e Completo. Per ottenere il Buono Amazon di 30 euro è necessario attivare il piano Completo, mentre i piani Plus e Standard permettono di ricevere i buoni rispettivamente di 20 e 10 euro.

Tra tutti e 3, NordVPN Completo a 5,79 euro al mese per 2 anni è anche il piano più scontato (-65%), anche se il più popolare resta il piano Standard scontato a 3,79 euro al mese per i primi 2 anni, più altri 3 mesi extra in regalo. Con questo piano hai a disposizione non soltanto una VPN sicura e ad alta velocità, ma anche una protezione dai malware e il blocco degli annunci pubblicitari, per una navigazione sul web più veloce e gratificante.

Col piano Completo, oltre a ricevere un Buono Amazon di 30 euro, ottieni un potente password manager da usare su più dispositivi, uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB a conoscenza zero dove andare a conservare i tuoi file più importanti e una crittografia dei documenti di nuova generazione ancora più sicura.

Approfitta dell'offerta di NordVPN per ricevere un Buono Amazon del valore massimo fino a 30 euro e assicurati uno dei servizi VPN più efficaci al mondo a un prezzo scontatissimo.

