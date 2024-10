Scegli HYPE: hai 25€ bonus e fino a 2000 € con Credit Boost

Con HYPE hai un conto moderno e ricco di vantaggi per gestire al meglio le tue finanze personali. Grazie alla promozione ancora in corso, se apri un conto HYPE Premium inserendo il codice promo CIAOHYPER puoi ottenere subito 25 € di bonus.

E le soprese non finiscono qui: con la nuova funzionalità Credit Boost puoi richiedere fino a 2.000 € in tempo reale direttamente dall'app per i tuoi acquisti! Scopri tutti i dettagli di questa imperdibile offerta collegandoti alla pagina ufficiale della promo di HYPE.

HYPE Premium: per te subito 25€ con il codice CIAOHYPER

Ottenere 25€ di bonus è semplicissimo: basta aprire un conto HYPE Premium e inserire il codice CIAOHYPER nell'apposita casella. In questo modo, si ottiene la carta di debito World Elite Mastercard e si accede a un servizio senza limiti e ricco di vantaggi.

Ma cosa offre? Innanzitutto, ti permette di fare ricariche illimitate e prelievi gratuiti in tutto il mondo, senza costi aggiuntivi e in qualsiasi valuta. Ma HYPE viene in aiuto anche nel pagamento delle spese quotidiane, con bonifici istantanei gratuiti e illimitati, ma anche zero commissioni su bollette, bollettini e ricariche.

Una particolarità di HYPE Premium è che ti accompagna davvero in ogni momento. Avrai un servizio totalmente all-inclusive, che include copertura di spese mediche, rimborsi per ritardi dei voli e smarrimento bagagli. A ciò si aggiunge anche il Fast Track gratis in alcuni dei principali aeroporti italiani: Roma Fiumicino, Milano Linate, Torino, Venezia, Napoli, Olbia e Catania.

E poi c'è un'ulteriore novità: la funzionalità Credit Boost. Quest'ultima ti permette di ottenere fino a 2.000 € per i tuoi acquisti, anche a rate. Basta attivarla direttamente dall'app!

Per maggiori dettagli in merito, vai subito sulla pagina dell'offerta e scopri tutti i vantaggi di un conto HYPE Premium.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi