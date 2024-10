Scegli Conto Corrente Arancio: tutto a zero spese e interessi al 4%

La nuova promo di ING è l'occasione giusta per aprire un nuovo conto corrente a zero spese, con carta di credito inclusa senza costi aggiuntivi e con la possibilità di ottenere un tasso di interesse del 4% sui depositi a 12 mesi, senza alcun vincolo.

La promo riguarda il Conto Corrente Arancio, ora disponibile in versione Più con prelievi e bonifici istantanei gratis, carta di credito a canone zero e molti altri vantaggi. Per azzerare il canone di questo conto e, nello stesso tempo, accedere al conto deposito con interessi al 4% è sufficiente accreditare stipendio/pensione oppure ricevere almeno 1.000 euro al mese sul conto.

Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di ING.

Conto Corrente Arancio: zero spese e interessi al 4%

Per i nuovi clienti ING che accreditano stipendio/pensione oppure ricevono almeno 1.000 euro ogni mese sul conto c'è la possibilità di accedere al

Conto Corrente Arancio Più con canone zero (invece di 5 euro al mese), carta di debito inclusa con prelievi gratis in tutta l'area euro, bonifici istantanei gratis, carta di credito a canone zero con plafond di 1.500 euro e carta prepagata a canone zero

con (invece di 5 euro al mese), carta di debito inclusa con prelievi gratis in tutta l'area euro, bonifici istantanei gratis, carta di credito a canone zero con plafond di 1.500 euro e carta prepagata a canone zero Conto Arancio (conto deposito) con interessi al 4% per 12 mesi sulle somme depositate, senza vincoli e con possibilità ritirare i soldi in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati

La promozione di ING consente, quindi, di gestire il proprio denaro e gli strumenti di pagamento collegati al conto in modo completamente a zero spese e, nello stesso tempo, sfruttare un tasso di interesse vantaggioso per incrementare il valore della propria liquidità in eccesso.

Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e avviare la procedura online per l'apertura del conto corrente. C'è tempo fino al prossimo 16 di novembre per completare l'apertura del conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.