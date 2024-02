Scatta foto MOZZAFIATO con il Mini Drone IN FORTISSIMO SCONTO su Amazon

Il DJI Mini 2 SE è un drone leggero e compatto, pesando meno di 249 g, rendendolo ideale da portare con sé durante escursioni, viaggi e giornate in spiaggia per catturare ogni momento da una nuova prospettiva. Grazie alla sua praticità, ogni operazione, dal decollo allo scatto, è semplificata e facile da padroneggiare. Dispone anche della funzione Return to Home che entra in azione automaticamente se la batteria è troppo scarica.

Una delle sue caratteristiche principali è la distanza estesa di trasmissione video fino a 10 km, consentendo agli utenti di volare più lontano ed esplorare e riprendere con una connessione affidabile. Le modalità intelligenti, come QuickShots, consentono di ottenere riprese aeree di livello professionale con pochi tocchi, rendendo facile e divertente catturare momenti unici.

Con un'autonomia di volo massima di 31 minuti, il DJI Mini 2 SE offre voli più lunghi e maggiori opportunità di esplorazione, ripresa o semplice divertimento con maggiore sicurezza e tranquillità. Inoltre, può resistere a venti fino a 38 km/h, volando con una stabilità incredibile anche in condizioni atmosferiche avverse, consentendo di riprendere in modo più affidabile.

Esistono due versioni del DJI Mini 2 SE: una con etichetta C0 e una senza. Entrambe le versioni possono volare nelle categorie A1 e A3, senza che gli operatori siano tenuti a sostenere alcun test, offrendo una maggiore flessibilità e facilità d'uso per gli utenti.

Acquista su Amazon il Mini Drone da 249g al 22% di sconto per un prezzo finale di 279,99€.