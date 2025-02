Scarlett Johansson critica l'uso dell'AI dopo il video deepfake

Scarlett Johansson ha espresso la sua preoccupazione riguardo l’uso improprio dell’intelligenza artificiale, in particolare dopo che è diventata virale un’imitazione deepfake che la ritraeva, insieme ad altri personaggi noti, in un messaggio contro l'antisemitismo. Il video, creato mediante una sofisticata tecnologia di AI, mostrava Johansson insieme a figure celebri come Drake, Jerry Seinfeld e Steven Spielberg, tutti impegnati a condannare Kanye West per le sue posizioni controverse.

L'attrice ha manifestato la sua indignazione per l’utilizzo di questa tecnologia al fine di diffondere messaggi di odio, mettendo in luce i pericoli legati a contenuti manipolati che potrebbero essere usati per scopi dannosi. Scarlett Johansson ha sottolineato come questo tipo di abusi rappresenti una minaccia concreta per la sicurezza delle persone, in quanto il deepfake può essere utilizzato per danneggiare la reputazione di individui e diffondere idee pericolose senza alcuna verità dietro le immagini mostrate.

Scarlett Johansson critica la lentezza del governo

Inoltre, Johansson ha criticato la lentezza del governo degli Stati Uniti nel prendere provvedimenti legislativi per limitare l’uso dell’intelligenza artificiale, rivelando come altri paesi abbiano già messo in atto normative più severe per prevenire l’abuso della tecnologia. Secondo l’attrice, una regolamentazione efficace è urgente, poiché la diffusione di contenuti falsificati potrebbe avere effetti devastanti, non solo sulle persone direttamente coinvolte, ma sulla società intera, che rischia di perdere fiducia nelle informazioni che circolano online.

Questo incidente ha quindi messo in evidenza l’importanza di un’azione rapida e concreta per controllare l'uso dell'intelligenza artificiale, soprattutto in ambito mediatico e politico. Il deepfake è una tecnologia che, se non adeguatamente regolamentata, può facilmente essere sfruttata da chiunque per manipolare opinioni e diffondere false informazioni, causando danni irreparabili. L’appello di Johansson sottolinea l’urgenza di affrontare questi temi, affinché l'AI venga utilizzata in modo responsabile e per il bene della società, evitando che venga trasformata in uno strumento per alimentare odio e disinformazione.