Scarica gratis PC Cleaner e rendi più reattivo il tuo PC Windows

Sappiamo tutti che, con il passare del tempo, un PC tende progressivamente a essere meno reattivo e veloce per via dei numerosi file temporanei che si accumulano, nonché si frammentano nell'unità di archiviazione principale, occupando spazio e rallentando il sistema (nel caso degli hard disk tradizionali). La pulizia di tali file, nonché la procedura manuale di ottimizzazione del computer richiede sempre del tempo. PC Cleaner svolge queste attività per voi in automatico, con pochi clic, ripulendo il PC per renderlo nuovamente reattivo.

PC Cleaner: il software gratuito per la pulizia del PC

PC Cleaner permette di far tornare il PC a nuovo, rimuovendo i file non necessari e ottimizzando le impostazioni Windows in automatico. Il rallentamento può infatti rendere il computer difficile e poco agevole da usare. Procedendo alla pulizia e all'ottimizzazione è quindi possibile prolungare la vita del proprio sistema per i propri utilizzi.

Il programma possiede un'interfaccia che racchiude tutti gli strumenti. Avviando la pulizia, vengono da subito individuati i file non più necessari che occupano spazio sul disco, in modo che sia possibile da subito liberare spazio da utilizzare per altro.

PC Cleaner interviene anche nei programmi caricati all'avvio, dove è possibile disattivare alcune applicazioni che possono rallentare il caricamento del sistema, per migliorare ulteriormente le prestazioni. La pulizia include anche i file personali e la cronologia di navigazione dei browser. Tra le altre funzionalità, sono presenti anche pratici strumenti per correggere le associazioni errate dei file, in modo che sia possibile aprirli correttamente. È anche possibile scansionare, riparare e pulire il registro di sistema, eliminando le chiavi non più necessarie.

Analizzando le impostazioni Windows, il software vi suggerirà quelle più adatte e ottimizzate per quanto riguarda il sistema, le impostazioni internet e la sicurezza. Vi basterà scaricare gratuitamente PC Cleaner attraverso la pagina dedicata. È compatibile con Windows 11, 10 ma anche con versioni meno recenti, come Windows 8 e 7.

