Scade oggi la promo di Crédit Agricole con Buoni Amazon: apri il conto adesso

Scade oggi la promo di Crédit Agricole, che ti consente di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon. L'intero processo di apertura del conto può essere completato direttamente dallo smartphone, quindi non avrai subire lunghe attese in filiale.

Durante i primi nove mesi, il canone del conto è totalmente gratuito. Vuoi averlo gratis per sempre? Devi soltanto soddisfare una delle condizioni stabilite dalla banca. Ad esempio, accreditare lo stipendio, mantenere un patrimonio di almeno 5.000 euro o essere Under 35.

Scade oggi la promo: non perdere l’occasione dei Buoni Amazon

Per guadagnare i tuoi buoni Amazon, il primo passo è semplice: visita il sito ufficiale di Crédit Agricole, registrati utilizzando il codice VISA e richiedi la tua carta di debito Visa. Questa carta offre vari vantaggi, come il prelievo gratuito dagli ATM Crédit Agricole, l’uso dei wallet digitali per pagare nei negozi e bonifici senza costi. Se ti serve la carta di credito, potrai richiederla pagando poi soltanto 40,99 euro l’anno.

Parliamo della promozione. Entro 60 giorni dall'apertura del conto, accumulando almeno 1.000 euro di spese, riceverai fino a 100 euro di buoni Amazon come cashback. Con il programma "Porta un amico", invece, avrai un buono da 25 euro da spendere su Amazon, fino a un massimo di 150 euro, per ogni tuo amico che apre il conto.

Insomma, Crédit Agricole ha reso davvero vantaggioso il passaggio a un nuovo conto corrente. Non è solo una questione di spese ridotte, ma di veri e propri premi che fanno la differenza. Ricorda che scade oggi la promo, quindi non perdere tempo prezioso. Buona fortuna con i tuoi nuovi acquisti su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.