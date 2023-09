Sbarazzati dei file inutili con PC Cleaner e ottimizza il sistema

PC troppo lento e pieno di file non necessari? Pulire e ottimizzare non è di sicuro un'operazione facile, ma è qualcosa che deve essere fatto per assicurare un computer reattivo e utilizzabile. È qui che viene in aiuto PC Cleaner, un pratico software di pulizia automatizzata che elimina e ottimizza per voi il sistema con pochi clic.

Le funzionalità di cui è dotato consentono di eliminare file, chiavi di registro non necessarie e altro che rallenta il PC, ottimizzando in automatico registro e impostazioni di sistema in base al computer in vostro possesso.

PC Cleaner: la pulizia a portata di clic

Con PC Cleaner la puliza del computer è un gioco da ragazzi. Una volta scaricato il software, in maniera totalmente gratuita, permette con pochi clic di avviare una scansione per individuare velocemente file non necessari.

Grazie alla pratica interfaccia, che racchiude tutti gli strumenti di ottimizzazione, è possibile rilevare e risolvere le problematiche che deteriorano le prestazioni del sistema. Liberando lo spazio su disco, è innanzitutto possibile tornare a utilizzare per applicazioni o documenti da memorizzare. Intervenendo sulla lista di avvio, è anche facilmente possibile velocizzare il caricamento del sistema operativo, disabilitando il software non utile.

PC Cleaner consente di eliminare i dati di navigazione dei browser, liberandosi così di cronologia, cookie, cache e altre informazioni personali che vengono utilizzate per il tracciamento. Gli strumenti si occupano anche di sistemare le associazioni file errate, consentendovi di aprire i documenti e file con le giuste applicazioni. Scansionando e riparando il registro di sistema, si possono eliminare le chiavi non più utilizzate in modo da snellirne le dimensioni e ottimizzare ulteriormente le prestazioni di Windows.

Analizza inoltre le impostazioni in uso, in modo da suggerire quelle più idonee al computer per quanto riguarda sicurezza, impostazioni internet e sistema. Scaricate ora gratis il software e migliorate subito la velocità del vostro PC.

