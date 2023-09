Satispay: ti basta un'app per pagare ovunque (anche online) senza carta

Satispay si distingue come un'alternativa versatile e sicura alle tradizionali carte di pagamento. Questa innovativa app per smartphone, disponibile gratuitamente sui dispositivi con sistema operativo Android, sta allargando sempre più il suo bacino d'utenza grazie alla sua semplicità d'uso e alle numerose funzionalità che offre. Esploriamo dunque i vantaggi di Satispay e come sta cambiando il modo in cui gli italiani gestiscono le proprie finanze.

Ecco i motivi per cui dovresti usare Satispay

Uno dei principali vantaggi di Satispay è la sua facilità d'uso. Grazie a questa app, non dovrai più preoccuparti di portare con te le tue carte di pagamento fisiche. Basta uno smartphone Android per effettuare pagamenti veloci e sicuri, sia nei negozi fisici che online.

Satispay ha reso i pagamenti ancora più semplici attraverso l'uso di codici QR. Nei negozi convenzionati, basta scansionare il codice QR fornito, e il pagamento è fatto. Questo processo è non solo pratico ma anche sicuro, poiché elimina la necessità di condividere informazioni sensibili come i dettagli della carta di credito.

Un'altra caratteristica interessante di Satispay è la possibilità di trasferire denaro tra utenti. Questo è utile per dividere conti o inviare denaro a familiari e amici in modo rapido ed efficace. Oltre ai pagamenti tradizionali, Satispay offre la comodità di pagare bollettini MAV/RAV, pagoPA e bollo auto/moto direttamente dall'applicazione. Questo significa che puoi gestire tutte le tue finanze in un unico luogo, senza dover cercare diversi servizi o app.

La sicurezza è una priorità con Satispay, garantita dal fatto che l'app richiede solo l'IBAN del tuo conto corrente, anziché i dettagli sensibili della carta di credito, per effettuare transazioni. Il denaro depositato è sempre custodito in un conto segregato sicuro, al quale solo tu puoi accedere.

Iscriversi è semplicissimo. Ti bastano un documento d'identità, l'IBAN del tuo conto corrente e il tuo codice fiscale per iniziare. Imposta il tuo budget settimanale, e sei pronto per gestire le tue finanze in modo più semplice e intelligente. Scarica gratuitamente l'applicazione per Android e inizia subito a pagare in migliaia di attività fisiche e online solamente con il tuo smartphone.

