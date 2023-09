Satispay: l'app per inviare denaro e pagare con lo smartphone

Satispay è un servizio interamente italiano, che permette di inviare, ricevere denaro tra contatti o pagare direttamente dallo smartphone. È indipendente da qualsiasi carta o banca, essendo un portafoglio elettronico, rendendo possibile trasferire denaro ai vostri amici e pagare nei negozi, con la stessa semplicità dell'invio di un messaggio.

Scaricate ora l'app per pagare in sicurezza presso tutti gli esercenti che accettano il servizio. Non vengono comunicate informazioni personali durante le transazioni perché funziona senza carte: numero di telefono e IBAN sono le uniche cose di cui avrete bisogno.

Satispay: un metodo semplice per pagare

Satispay vi da la libertà di gestire le finanze come volete, eliminando qualsiasi intermediario per fornire più vantaggi a esercenti e clienti, garantendo il massimo della trasparenza. Grazie a questa formula, i benefici sono numerosi per gli utilizzatori del servizio. L'assenza di intermediari permette effettuare transazioni dirette tra cliente ed esercente e non è presente alcuna commissione nascosta o altri costi del servizio.

Utilizzarlo è molto semplice. Per iscriversi, basta scaricare l'app per smartphone direttamente da Google Play e, dopo averla installata, procedere alla procedura di registrazione con un documento di identità, il vostro codice fiscale e l'IBAN che avete intenzione di associare. Selezionate quindi l'importo minimo di cui volete disporre sul portafoglio elettronico ogni settimana per iniziare a usare da subito il servizio.

Satispay custodirà il vostro denaro in un conto sicuro a cui soltanto voi sarete in grado di accedere. Da questo momento sarete in grado di pagare con il vostro smartphone presso tutti i negozi convenzionati in tutta sicurezza, senza usare alcuna carta di credito. Basterà un tocco sul vostro telefono per pagare in migliaia di negozi in modo semplice e veloce. Potrete anche divedere le spese con gli amici, nonché saldare debiti a distanza, oltre a poter fare ricariche telefoniche verso tutti gli operatori mobili supportati.

Scaricate ora l'app e semplificate i pagamenti!

