Sarà sempre headshot con questo Mouse da Gaming Logitech al 49% DI SCONTO

Logitech è un'azienda leader nel settore delle periferiche informatiche e per quel che riguarda gli accessori da gaming. Oggi, su Amazon, il mouse da gaming targato proprio Logitech è in maxi sconto del 49% per un costo finale di 46,99€.

Mega sconto del 49% sul mouse da gaming di casa Logitech

Il mouse da gaming cablato di Logitech con il potente sensore HERO offre un'esperienza di gioco estremamente precisa, con un tracciamento fino a 25.600 DPI e assenza totale di smoothing, filtraggio o accelerazione. Dotato di 11 pulsanti programmabili e una rotella di scorrimento ultraveloce a doppia modalità, il mouse offre un controllo completamente personalizzato per adattarsi alle tue esigenze di gioco. Il sistema di regolazione del peso consente di personalizzare ulteriormente il tuo stile di gioco, consentendo l'aggiunta di fino a cinque pesi da 3,6 g per una configurazione personalizzata di peso e bilanciamento. La tecnologia Lightsync di Logitech G offre un'illuminazione RGB completamente personalizzabile, sincronizzabile con il tuo stile di gioco e l'atmosfera della tua postazione da gioco. Il sensore di ultima generazione è in grado di rilevare il movimento a grandezze inferiori al micrometro, tracciando spostamenti più piccoli di un milionesimo di metro con estrema precisione. Con il marchio Logitech, leader nel settore degli accessori gaming, questo mouse offre un'esperienza di gioco all'avanguardia. Basato sui dati di vendita aggregati indipendenti di tastiere, mouse e cuffie gaming per PC, Logitech G è il brand di accessori gaming più venduto al mondo, confermando la sua affidabilità e popolarità nella comunità di giocatori. Acquista il Mouse da Gaming Logitech al 49% di sconto su Amazon Oggi, su Amazon, è possibile acquistare il Mouse da Gaming Logitech al 49% di sconto per un prezzo totale e finale di 46,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.