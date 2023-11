Sarà sempre HEADSHOT con il Mouse da gaming Logitech in MEGA SCONTO

Logitech è rinomata per la qualità dei suoi prodotti e ha una vasta presenza globale nel settore dell'informatica e dell'elettronica di consumo. Oggi Amazon applica uno sconto enorme (57%) sul Mouse da gaming Logitech per un prezzo finale di 31,95€.

Prezzaccio per il Mouse da gaming Logitech

Il mouse gaming Logitech G305 è una potente soluzione per i giocatori che cercano prestazioni di alto livello e praticità. Equipaggiato con il sensore gaming HERO, offre una straordinaria efficienza energetica, consumando fino a 10 volte meno energia rispetto ad altri mouse gaming.

Con una sensibilità regolabile fino a 12.000 DPI e una velocità di aggiornamento di 1 ms grazie alla tecnologia LIGHTSPEED Wireless, questo mouse garantisce una reattività straordinaria, eliminando il lag e offrendo un'esperienza di gioco senza compromessi.

Una delle caratteristiche distintive del G305 è la sua estrema durata della batteria, che può arrivare fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA. Questo significa meno preoccupazioni per la ricarica durante le tue sessioni di gioco più lunghe.

Il design leggero, con un peso di soli 99 grammi, offre un'ottima manovrabilità per una precisione impeccabile. Inoltre, la forma resistente e leggera del mouse, insieme al ricevitore nano USB integrato, lo rendono altamente portatile e adatto a desktop e computer portatili. Per quanto riguarda i requisiti, il mouse è compatibile con porte USB su sistemi operativi Windows, macOS e Chrome OS, rendendolo un compagno ideale per una vasta gamma di configurazioni.

Su Amazon oggi il Mouse da gaming Logitech è in mega sconto del 57% per un costo finale di 31,95€. Approfittane subito!

