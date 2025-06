Sarà possibile prenotare un hotel direttamente da PayPal: ecco i dettagli della collaborazione con Selfbook

Khalid Meniri, CEO di Selfbook, ha presentato la nuova collaborazione strategica tra la sua azienda e PayPal, destinata a cambiare il mondo delle prenotazioni di hotel e dunque dei viaggi.

Un'alleanza che cambia il settore

La partnership appena siglata integra i sistemi di pagamenti digitali di PayPal - inclusi Venmo e la soluzione Buy Now Pay Later - direttamente nell'esperienza di prenotazione di Selfbook. I viaggiatori potranno accedere a tariffe preferenziali esclusive quando sceglieranno questi metodi di pagamento, con un doppio vantaggio: risparmio per gli utenti e migliori tassi di conversione per le strutture ricettive.

Un elemento distintivo della collaborazione è la presenza degli hotel affiliati a Selfbook nella sezione "Offerte" dell'app PayPal, garantendo maggiore visibilità e opportunità di prenotazione diretta.

La rivoluzione dell'AI nel settore viaggi

L'innovazione va oltre la semplice integrazione dei pagamenti digitali. Entrambe le aziende hanno stretto una partnership con Perplexity, piattaforma di intelligenza artificiale conversazionale che permette ai consumatori di cercare, prenotare e pagare soggiorni alberghieri attraverso un sistema di chat.

Questo approccio segna l'inizio di un'era in cui l'esperienza di viaggio diventa sempre più automatizzata e personalizzata. Alex Chriss, Presidente e CEO di PayPal, ha evidenziato come l'intelligenza artificiale stia trasformando radicalmente la pianificazione e il pagamento delle vacanze: "Insieme a Selfbook, stiamo integrando la prenotazione degli hotel nei nuovi modi in cui i viaggiatori pianificano i loro viaggi attraverso chat agentiche".

Benefici concreti per hotel e viaggiatori

Per le strutture alberghiere, i vantaggi sono molteplici: maggiore visibilità tramite l'app PayPal, incremento delle prenotazioni dirette senza commissioni elevate, mantenimento del controllo sul proprio brand e sulla strategia di pricing, con conseguente miglioramento della redditività.

I consumatori, dal canto loro, beneficiano di maggiore flessibilità al momento del pagamento. Particolarmente vantaggiosa risulta l'opzione Buy Now Pay Later, che consente di dilazionare i pagamenti rendendo più accessibili anche le prenotazioni premium.