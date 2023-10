Sarà impossibile perdersi con il TomTom IN OFFERTA LAMPO

TomTom è un'azienda specializzata nella produzione di dispositivi di navigazione GPS e software di navigazione. TomTom è diventata una delle aziende leader nel settore della navigazione satellitare. I suoi prodotti includono dispositivi di navigazione per auto, motociclette e camion, nonché app di navigazione per smartphone e soluzioni per la navigazione GPS per aziende e governi. Amazon mette oggi in sconto del 20% ad un prezzo finale di 79,95€ il navigatore satellitare TomTom per auto!

Saprai sempre dove andare: TomTom per auto in sconto!

Il TomTom Start 52 Lite è un affidabile sistema di navigazione che semplifica il tuo viaggio. Con un display touchscreen da 5 pollici, trovare destinazioni è un gioco da ragazzi. Puoi cercare le tue mete desiderate nel menu "Cerca" o semplicemente toccare un punto sulla mappa per pianificare il tuo percorso. Una delle caratteristiche distintive è la precisione delle mappe. L'indicatore di corsia migliorato è un'altra funzione utile di questo dispositivo.

Ti prepara per le uscite autostradali mostrandoti chiaramente quale corsia seguire per il tuo percorso pianificato, rendendo la guida più sicura e meno stressante. Si tratta di un prodotto che è progettato per essere pratico, con un supporto reversibile integrato che ti consente di montarlo in modo comodo e accessibile. Inoltre, la confezione del prodotto è eco-compatibile, senza pellicole di plastica, dimostrando l'impegno di TomTom per la sostenibilità. Infine, puoi beneficiare di aggiornamenti software gratuiti per migliorare le funzioni di navigazione, le prestazioni e le opzioni di personalizzazione.

L'offerta di Amazon, dunque, è molto allettante. Amazon mette in sconto del 20% per un prezzo d'acquisto finale pari a 79,95€ il TomTom per auto. Approfittane e non lasciarti scappare questa opportunità di avere a disposizione un navigatore sicuro e affidabile.

