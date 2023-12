Sarà impossibile perdere i tuoi oggetti più cari con lo SMART TAG di Samsung IN PROMO

Uno smart tag è un dispositivo di tracciamento intelligente progettato per aiutare gli utenti a rintracciare e localizzare oggetti importanti. Oggi, lo Smart Tag di Samsung è in sconto del 17% per un prezzo finale di 32,99€.

Smart Tag di Samsung scontatissimo su Amazon

Il Galaxy SmartTag2 si presenta come un localizzatore avanzato progettato per offrire una gestione ottimale degli oggetti importanti nella tua vita quotidiana. Con un'autonomia eccezionale fino a 500 giorni, questa innovativa soluzione offre una durata della batteria senza precedenti.

La modalità Risparmio energetico permette addirittura di estendere la batteria fino al 40% in più, garantendo un monitoraggio costante e affidabile dei tuoi oggetti. Il design del Galaxy SmartTag2 è all'avanguardia con una classificazione IP67, rendendolo resistente alla polvere e all'acqua. Questa caratteristica lo rende il compagno di viaggio ideale, in grado di affrontare le sfide ambientali con facilità, mantenendo la sua funzionalità anche in condizioni avverse.

La modalità Smarrito del Galaxy SmartTag2 sfrutta la tecnologia NFC (Near Field Communication) per mostrare il tuo contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi trova l'oggetto smarrito, indipendentemente dal sistema operativo del dispositivo che lo trova.

Per semplificare ulteriormente la localizzazione degli oggetti, il Galaxy SmartTag2 presenta la modalità Naviga, che fornisce indicazioni passo-passo attraverso la tua app quando attivata. In alternativa, è possibile far suonare il Galaxy SmartTag2 per ricevere un segnale acustico che facilita la sua individuazione. Quindi, il Galaxy SmartTag2 offre un equilibrio ideale tra prestazioni avanzate, design resistente e funzionalità intelligenti.

Su Amazon, oggi, lo Smart Tag di Samsung è scontato del 17% e viene venduto a 32,99€. Approfittane subito e... smettila di perdere i tuoi oggetti!

