Saprai SEMPRE dove andare con il TomTom al 32% DI SCONTO

Il TomTom GO Classic è il compagno perfetto per ottimizzare i tuoi spostamenti in auto, offrendo una serie di funzionalità avanzate per una guida più efficiente e sicura. Grazie al servizio TomTom Traffic, potrai risparmiare tempo evitando ingorghi e ottenere orari di arrivo affidabili grazie alle informazioni sul traffico in tempo reale direttamente sul tuo navigatore satellitare.

L'esperienza di guida diventa ancora più sicura con gli avvisi di tutor e autovelox, incoraggiandoti a rispettare i limiti di velocità e a viaggiare in modo più sicuro. Gli aggiornamenti delle mappe Europa senza costi aggiuntivi assicurano una guida senza intoppi, con la possibilità di evitare strade chiuse e rallentamenti dovuti al traffico.

La connettività wireless semplifica il mantenimento del tuo navigatore sempre aggiornato, con regolari aggiornamenti del software e delle mappe dell'Europa attraverso il pratico Wi-Fi integrato, senza la necessità di un computer. Inoltre, per garantire la massima concentrazione sulla strada, il TomTom GO Classic permette di ricevere e ascoltare messaggi dello smartphone in modalità vocale, evitando distrazioni durante la guida.

Con la funzione Destinazione Prevista, il TomTom GO Classic impara le tue abitudini di guida e prevede le destinazioni, permettendoti di partire senza perdite di tempo. Un indispensabile alleato per chi desidera un viaggio più fluido, sicuro e connesso.

