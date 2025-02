Sanremo 2025: scaletta seconda serata e dove vederla in streaming dall'estero

Il Festival di Sanremo 2025 è iniziato e, per il momento, è un grandissimo successo. I dati della prima serata hanno superato gli ascolti della passata edizione, con 12,6 milioni di spettatori. Ma è già tempo di gettarsi sulla seconda serata, che andrà in onda stasera a partire dalle 20.40. Puoi vederla in streaming su RaiPlay e, se sei all'estero, sfruttare NordVPN per non perderti neanche un minuto della manifestazione.

Scaletta seconda serata Sanremo 2025

Questa sera si esibiranno 15 concorrenti su 29 che usciranno così nell'ordine:

1 Rocco Hunt - Mille vote ancora

2 Elodie - Dimenticarsi alle 7

3 Lucio Corsi - Volevo essere un duro

4 The Kolors - Tu con chi fai l'amore

5 Serena Brancale - Anema e core

6 Fedez - Battito

7 Francesca Michielin - Fango in paradiso

8 Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

9 Marcella Bella - Pelle diamante

10 Bresh - La tana del granchio

11 Achille Lauro - Incoscienti giovani

12 Giorgia - La cura per me

13 Rkomi - Il ritmo delle cose

14 Rose Villain - Fuorilegge

15 Willie Peyote - Grazie ma no grazie

Carlo Conti sarà affiancato questa volta da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, i co-conduttori della serata. Prevista anche la prima parte della gara delle Nuove Proposte, con Alex Wyse, Vale LP e Lil Jolie, Maria Tomba e Settembre. Le due canzoni più votate potranno accedere alle terza serata.

A proposito, da questa sera entra in gioco il televoto che avrà un peso sul 50% sul voto complessivo con l'altra metà affidata invece alla giuria delle radio. Al termine della puntata, verrà stilata una classifica provvisoria e mostrate le prime cinque posizioni in ordine casuale.

Guarda la seconda puntata di Sanremo 2025 in streaming dall'estero

Se ti trovi all'estero e non vuoi perderti il Festival di Sanremo puoi sfruttare NordVPN per simulare la tua posizione in Italia per usare così la piattaforma streaming RaiPlay. Ti basta procedere così:

Attiva NordVPN con lo sconto di febbraio e 6 mesi gratis Scarica NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vedrai Sanremo Apri NordVPN e collegati a un server italiano Apri RaiPlay e, a partire dalle 20.40, sintonizzati sulla diretta di Rai1 per guardare la puntata

Ricorda che con NordVPN potrai usufruire di una connessione protetta, privata e soprattutto ultraveloce: perfetta dunque per lo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.