Sanremo 2025: scaletta della prima serata e streaming dall'estero

Ci siamo, oggi martedì 11 febbraio è il giorno della prima serata di Sanremo 2025. A differenza degli altri anni, la scaletta con l'ordine di esibizione dei cantanti è già nota, dal momento che il conduttore e direttore artistico di quest'anno Carlo Conti ha confermato in conferenza stampa che sarà lo stesso delle prove generali. In chiusura spazio poi alle informazioni pratiche su come funziona la visione del Festival di Sanremo in streaming dall'estero, visto che ancora c'è un po' di confusione sull'argomento: la VPN serve, non serve? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza.

Scaletta della prima serata di Sanremo 2025

Ecco l'ordine di uscita dei cantanti nella prima serata del Festival di Sanremo 2025:

Gaia - Chiamo io chiami tu Francesco Gabbani - Viva la vita Rkomi - Il ritmo delle cose Noemi - Se ti innamori muori Irama - Lentamente Coma_Cose - Cuoricini Simone Cristicchi - Quando sarai piccola Marcella Bella - Pelle diamante Achille Lauro - Incoscienti giovani Giorgia - La cura per me Willie Peyote - Grazie ma no grazie Rose Villain - Fuorilegge Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento - La mia parola Olly - Balorda nostalgia Elodie - Dimenticarsi alle sette Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore Tony Effe - Damme 'na mano Serena Brancale - Anema e core Brunori SAS - L'albero delle noci Modà - Non ti dimentico Clara - Febbre Fedez - Battito Lucio Corsi - Volevo essere un duro Bresh - La tana del granchio Rocco Hunt - Mille volte ancora Sarah Toscano - Amarcord Joan Thiele - Eco Francesca Michielin - Fango in paradiso The Kolors - Tu con chi fai l'amore

Come vedere Sanremo 2025 in streaming dall'estero

In via eccezionale, per vedere Sanremo 2025 in streaming dall'estero si potrà fare affidamento su RaiPlay: la diretta delle puntate non sarà infatti soggetta alle restrizioni geografiche a cui siamo abituati quando siamo fuori dall'Italia.

Questo però non significa che l'utilizzo di una VPN non possa tornare utile. Prima e dopo la diretta del Festival, infatti, si dovranno fare i conti con l'ormai tradizionale blocco geografico. Se dunque ci si trova lontano dal nostro Paese, dove magari c'è un fuso orario improponibile per seguire la diretta di Sanremo, ecco che ci sarà bisogno di una VPN per vedere la replica o anche solo le singole esibizioni dei cantanti che saranno caricate su RaiPlay.

In questo caso il servizio VPN di riferimento rimane NordVPN, disponibile in offerta a partire da 3,39 euro al mese, grazie a un maxi sconto fino al 72%, più sei mesi extra in regalo in base al piano scelto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.