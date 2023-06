Sandisk Ultra Flair: una chiavetta USB 3.0 di cui non farai più a meno

Spostamento dei dati, ascoltar musica nella tua automobile, caricare foto e video, sono azioni quotidiane che richiedono chiavette USB di qualità e con molto spazio a disposizione. SanDisk è leader nella creazione di questi e altri prodotti, e l'offerta di oggi sulla chiavetta USB 3.0 Ultra Flair non puoi proprio lasciartela sfuggire!

Infatti l'offerta BOMBA di oggi su Amazon vede la chiavetta USB SanDisk Ultra Flair da 64GB a un prezzo di 13,12€, con un taglio del prezzo pari al 60% sul prezzo originario che ti farà risparmiare la bellezza di 20,00€!

Sandisk Ultra Flair 64GB: musica e dati a volontà

Parliamo di una chiavetta USB 3.0 che viaggia a ben 150 Megabyte al secondo, e riesce a trasferire un film intero in meno di 30 secondi (davvero notevole!). Lo spazio di archiviazione di questo prodotto in offerta è di ben 64GB, che la rende adatta per la musica, il trasporto di dati e molto altro ancora.

Questa pen drive SanDisk Ultra Flair 64GB vede nel suo design inserito anche un piccolo anello nella parte posteriore, adatto ad attaccare la chiavetta a un portachiavi per averla sempre con voi a portata di mano. Non potrai più farne a meno, ovunque ti trovi!

