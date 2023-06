Sandisk Ultra Flair: 32GB in una chiavetta USB 3.0 ADATTA A TUTTO

SanDisk è un nome che non passa inosservato, leader nella creazione di chiavette e memorie di ogni tipo, e quando un suo prodotto è in offerta, bisogna SEMPRE approfittarne! L'offerta di oggi è qualcosa di clamoroso, perché la chiavetta USB 3.0 Ultra Flair è disponibile a meno della metà del prezzo originale!

Da oggi puoi infatti aggiudicarti su Amazon in offerta la chiavetta USB 3.0 SanDisk Ultra Flair a soli 8,80€, con uno sconto incredibile del 54%, che equivale a più di 10,00€!

Spazio e rapidità, uniti a comodità!

Questa chiavetta USB 3.0, grazie alla sua versione all'avanguardia, permette di copiare e utilizzare i tuoi dati a velocità straordinarie, fino a 150MB/sec: per fare un esempio, potrete trasferire un intero film in soli 30 secondi! Questo è possibile grazie appunto al 3.0, che può trasferire contenuti fino a 15 volte superiori rispetto a quelle offerte dalle unità USB 2.0 standard.

Ma la potenza è nulla senza l'eleganza al giorno d'oggi, e la chiavetta USB 3.0 Sandisk Ultra Flair è elegante e versatile, con un involucro esterno in metallo estremamente resistente e durevole, e potrai contare anche su un anellino posto all'estremità finale, per poterla attaccare al portachiavi e non perderla mai.

