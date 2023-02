SanDisk Ultra Fit Unità Flash: su Amazon uno SCONTO sull'articolo

Lo spostamento dei dati, o anche l'ascoltare la propria musica nella propria automobile, sono cose che ormai fanno parte della nostra vita ogni giorno, e per questo va da sé che le chiavette USB siano diventate un oggetto indispensabile per l'uomo contemporaneo, da qualunque punto la vediamo. SanDisk è da sempre tra le aziende che si dedicano alla creazione di chiavette USB performanti, e che negli ultimi anni si è specializzata in memorie di diverso spazio di archiviazione, ma anche di diverse dimensioni fisiche, per adattarsi alle nostre comodità. Questo ad esempio, è il caso della SanDisk Ultra Fit.

Se state cercando una chiavetta che occupi il minimo spazio una volta applicata sul dispositivo, sappiate che da oggi su Amazon la flash drive SanDisk Ultra fit da 64GB è in offerta su Amazon a soli 9,17€, con uno sconto del 31% sul totale.

SanDisk Ultra Fit 64GB: grande spazio, piccole dimensioni

Questa chiavetta USB 3.0 piccolissima nelle dimensioni, viaggia a ben 130 MB/sec per quanto riguarda la velocità di lettura, velocità che per quanto riguarda la scrittura si attesta sui 130 Megabyte al secondo. Vi ricordiamo come da titolo che lo spazio di archiviazione di questo specifico modello in offerta è di 64GB, uno spazio davvero niente male per archiviare dati, musica e così via.

Grazie alla sua interfaccia USB 3.0 la velocità di scrittura raggiungibile è 15 volte superiore rispetto a quella delle 2.0, dove per esempio vi sarà possibile trasferire un intero film in meno di trenta secondi. Ricordiamo infine che questa flash drive SanDisk Ultra Fit 64GB è plug and play, quindi potrete collegarla e utilizzarla senza dover installare driver aggiuntivi.

