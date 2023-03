SanDisk Scheda SDXC Extreme 128GB: su Amazon GRANDE SCONTO del 34%

Lo spazio sui nostri dispositivi è sempre troppo poco: tra foto scattate con la vostra camera, dati sui dispositivi mobili, e molto altro, c'è sempre bisogno di una memoria esterna che vada ad ampliare lo spazio di base disponibile. Da molti anni SanDisk è leader nella produzione di schede di memoria di varie dimensioni e diverso spazio di archiviazione, e oltre alla qualità intrinseca, sono da sempre sinonimo di prezzi accessibili: questo è anche il caso della scheda SDXC Extreme.

Se siete alla ricerca di una scheda simile, sappiate che su Amazon da oggi potrete acquistare la Scheda SanDisk SDXC Extreme a soli 29,53€, con uno sconto del 34% sul prezzo totale e un risparmio di circa 15,00€.

SanDisk Scheda SDXC Extreme 128GB: lo spazio per voi

Questa scheda di memoria SDXC vi farà risparmiare del tempo con velocità di offload fino a 180 MB/s, grazie alla tecnologia QuickFlow di Sandisk. Tra le altre caratteristiche, sappiate che potrete utilizzarla con SD e microSD PRO-READER di SanDisk Professional (vendute separatamente) per ottenere il massimo della velocità. Se la applicherete nel campo video, sappiate che è ideale per le riprese in 4K UHD, e consente di riprendere video senza interruzioni con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30).

Inoltre, questo prodotto punta molto sulla resistenza, perché la SanDisk SDXC Extreme 128GB è realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme; impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.