SanDisk Extreme SSD NVMe in offerta: oltre il 40% di sconto su Amazon

Questo SSD NVME SanDisk portatile è senza dubbio una delle migliori periferiche esterne sul mercato. Prestazioni eccezionali ad un prezzo molto basso rispetto la concorrenza rendono questo prodotto difficile da superare. Lo puoi aquistare ora su Amazon a soli 150,33€ invece di 260,99€ .

Rivolto ad un pubblico che probabilmente utilizzerà il dispositivo all'aperto, questa unità è ricoperta di gomma, con un anello di plastica arancione in alto a destra che può essere utilizzato per fissarlo in modo sicuro. L'unità ha anche un grado di protezione IP55 per la resistenza all'acqua e alla polvere.

Risulta anche abbastanza resistente agli urti: resisterà a una caduta di 2 m su un pavimento di cemento senza gravi danni secondo molte recensioni. Inoltre, mantiene i dati riservati grazie alla crittografia hardware integrata AES a 256 bit.

L'unico connettore dell'SSD portatile SanDisk Extreme è una porta USB 3.1 (Gen 2) che è utile se utilizzata con il cavo da Type-C a Type-C in dotazione, consentendogli di raggiungere fino a 550 MBps secondo il produttore, una frazione in più rispetto a quando lo usi con l'adattatore di tipo A in dotazione.

L'unità ha una velocità di trasferimento dati massima nominale di 10 Gbps, ma in realtà non la raggiunge mai a causa delle limitazioni intrinseche della porta fisica. Extreme Portable SSD è preformattato come dispositivo exFAT, il che significa che può funzionare su Windows e Mac immediatamente. La riformattazione in NTFS limiterà la compatibilità con Windows ma abiliterà TRIM che migliorerà la longevità dell'unità.

Puoi acquistare questo fantastico SSD su Amazon risparmiando circa il 42% sul costo finale, e se sei cliente Prime puoi chiedere la spedizione in 1 giorno.

