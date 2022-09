SanDisk Extreme PRO da 64 GB SDXC fino a 300 MB/s in promo speciale su Amazon

Ottieni delle prestazioni eccezionali con la scheda di memoria Extreme PRO UHS-II SDXC da 64 GB di SanDisk, che consente agli utenti di acquisire video 8K, 4K e Full HD impeccabili, nonché foto raw e scatti continui ad una velocità eccezioanle . Questa scheda offre una capacità di archiviazione di 64 GB e sfrutta il bus UHS-II per supportare velocità di lettura fino a 300 MB/s e velocità di scrittura fino a 260 MB/s. Grazie alla classificazione della classe di velocità video V90, è garantito che la velocità di scrittura non scenda al di sotto di 90 MB/s. Acquistala ora su Amazon a soli 107,99€ invece di 127,99€.

Il supporto UHS-II raggiunge la sua velocità attraverso una fila aggiuntiva di pin e, sebbene questa scheda sia stata progettata per fotocamere compatibili con UHS-II / V90, può essere utilizzata in dispositivi che non supportano UHS-II / V90. Tuttavia, tieni presente che questa scheda utilizzerà per impostazione predefinita la classe di velocità e la classificazione del bus del tuo dispositivo, come UHS-II e V60, che supporta velocità di scrittura minime di 60 MB/s, UHS-II e V30, che supporta velocità di scrittura minime di 30 MB/s, o UHS-I e U3, che supporta anche velocità di scrittura minime di 30 MB/s. Se il tuo dispositivo non supporta U3, questa scheda è compatibile con gli standard U1 e Classe 10, ognuno dei quali garantisce velocità di scrittura minime di 10 MB/s.

Costruita per condizioni estreme, la scheda di memoria SanDisk Extreme PRO UHS-II SDXC da 64 GB si protegge dagli urti, temperature, raggi X e acqua. Inoltre è presente un interruttore integrato che aiuta a proteggere i tuoi contenuti dalla cancellazione.

L'Extreme PRO è protetto da una garanzia a vita limitata. È inoltre disponibile un download gratuito del software RescuePRO Deluxe, valido per due anni. Approfitta ora dello sconto del 16% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

