Sandisk EXTREME PRO da 32 GB a meno di 13 su Amazon

Sandisk è marchio affidabile se si parla di schede SD, e si è fatto un nome grazie ai suoi prodotti top di gamma a prezzi competitivi. La scheda SD SanDisk Extreme PRO da 32 GB è una delle loro schede di punta che può essere utilizzata sia dai consumatori che dai professionisti. Si basa sulle precedenti schede Extreme PRO con prestazioni migliorate, e possono arrivare fino a 200 MB/s. Acquistala ora su Amazon a soli 12,79€ invece di 19,49€.

Stiamo parlando di 200 MB/s in lettura e 140 MB/s in scrittura. SanDisk Extreme Pro è dotato della tecnologia Quickflow che ottimizza le prestazioni per l'esportazione rapida dei file dalla scheda SD. La scheda è ottima anche per la registrazione di video 4K UHD. La velocità di UHS-3 consente di scattare foto a raffica di alta qualità.

La scheda è resistente agli urti, resistente all'acqua, impermeabile alle temperature estreme e resistente ai raggi X. Ciò significa che non importa cosa ci lanci sopra, durerà. Sia fuori in caso di tempesta o sul marciapiede, dovrebbe comunque funzionare.

La scheda SD SanDisk viene inoltre fornita in bundle con il software di ripristino che recupererà tutti i file eliminati. Il loro software di recupero file si chiama RescuePRO Deluxe ed è valido per un massimo di due anni. Questo proteggerà chiunque abbia accidentalmente cancellato per sbaglio dei file.

La scheda SD è disponibile con capacità di archiviazione da 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB. Queste capacità dovrebbero essere abbastanza grandi per qualsiasi raccolta di foto o film di qualsiasi dimensione che potresti registrare su di essa. Approfitta ora dello sconto del 34% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.