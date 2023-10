SanDisk Extreme: il MIGLIORE SSD da 1TB a un OTTIMO PREZZO

Hai deciso di acquistare un SSD portatile senza sacrificare la qualità? Allora non lasciarti sfuggire questa occasione spettacolare che ti sto per segnalare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello SanDisk Extreme da 1 TB a soli 79,99 euro, invece che 89,99.

Potrebbe sembrare che lo sconto dell'11% non sia così vantaggioso ma posso assicurarti che per questo dispositivo siamo di fronte a un ottimo prezzo. Riuscirai a trasferire file in modo velocissimo. Inoltre è robusto e resistente all'acqua e alla polvere. Davvero un'occasione d'oro.

SanDisk Extreme: archiviazione gigante e trasferimenti velocissimi

Quando bisogna scegliere un'unità esterna portatile bisogna guardare sicuramente la velocità di trasferimento dati e lo storage di archiviazione. Qui abbiamo entrambi a livelli altissimi. Avrai 1 TB di spazio disponibile e quindi potrai tranquillamente metterci all'interno di tutto senza che la memoria si esaurisca presto. Inoltre ha una velocità di lettura fino a 1050 MB/s e di scrittura fino a 1000 MB/s.

Il suo design è stato pensato e progettato per potertelo portare dietro ovunque. È resistente alle cadute da un'altezza massima di 3 metri e impermeabile con certificazioni di grado IP65. E poi è super compatto e a una piccola asola che ti permette ad esempio di agganciarlo a un portachiavi.

Insomma questo è davvero un SSD da favola e oggi lo potrai avere a un prezzo vantaggioso. Quindi non aspettare che sia troppo tardi, vai subito su Amazon e acquista il tuo SanDisk Extreme da 1 TB a soli 79,99 euro, invece che 89,99. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.