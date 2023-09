SanDisk Extreme da 2 TB: SSD portatile spaventoso a prezzo SHOCK

Se vuoi un SSD portatile per avere sempre i tuoi dati con te allora sarai felice di sapere che in questo momento ne puoi acquistare uno spettacolare a un ottimo prezzo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello SanDisk Extreme da 2 TB a soli 142,69 euro, anziché 157,54 euro.

Forse il 9% di sconto potrebbe non sembrarti un granché ma tieni presente che porta il prezzo è vicinissimo al più basso di sempre. Questa è la versione da 2 TB e quindi avrai ogni TB a circa 7o euro. È un dispositivo super resistente, pensato per qualsiasi occasione. È compatto, leggero, pratico e soprattutto velocissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

SanDisk Extreme: elegante, robusto e veloce

Sicuramente tra le diverse caratteristiche molto interessanti troviamo un rivestimento che lo rende resistente alle cadute fino a un massimo di 2 metri. È dotato anche di una pratica asola per agganciarlo a un portachiavi o a un laccetto. Ed è resistente all'acqua con certificazione di grado IP55.

Il suo capiente storage di archiviazione ti consente di mettere all'interno qualsiasi tipo di file, anche di grandi dimensioni, senza la preoccupazione che lo spazio possa esaurirsi. E poi ha una velocità di lettura fino a 1050 MB/s e di scrittura fino a 1000 MB/s.

Davvero un portento che oggi potrai avere un prezzo conveniente. Quindi non aspettare che l'offerta scada e il prezzo torni alla normalità. Vai subito su Amazon e acquista il tuo SanDisk Extreme da 2 TB a soli 142,69 euro, anziché 157,54 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.