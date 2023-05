SanDisk 500GB Extreme SSD NVMe Portatile: OFFERTISSIMA su Amazon col 45% di SCONTO!

Se avete bisogno di una memoria SSD portatile, significa che già siete incappati nei più comuni dei problemi moderni: dover portare in giro una mole consistente di dati, musica, film, videogiochi e così via, ma anche doverli trasferire da una parte all'altra e così via. Ebbene, ci sono aziende che sono leader nella creazione di questi prodotti, che garantiscono qualità ed efficienza, e grazie ad Amazon, spesso, anche a prezzi incredibilmente ribassati, come nel caso di oggi con la memoria SSD NVMe portatile SanDisk 500GB Extreme.

Se state cercando un'occasione, l'avete trovata, perché da oggi su Amazon potrete acquistare in offerta proprio la memoria SSD NVMe portatile SanDisk 500GB Extreme a soli 84,99€, con uno sconto mostruoso del 45% sul prezzo di listino, che equivale per voi a risparmiare un gruzzoletto di circa 70,00€.

SSD Portatile SanDisk Extreme 500GB: spazio e velocità

Che cosa abbiamo di fronte con questa memoria? In primis, una SSD molto veloce che ha una velocità di lettura di 1050 MB/s e una velocità di scrittura pari a 1000 MB/s. Inoltre si tratta di un prodotto anche molto resistente, che può far fronte anche a cadute da 2 metri di altezza, con in aggiunta un indice di protezione IP55 contro acqua e polvere.

Se volete viaggiare in giro in tutta sicurezza con al vostro fianco la memoria SSD NVMe portatile SanDisk 500GB Extreme, potrete usare il pratico gancio per moschettone per fissare l'unità al passante della cintura o allo zaino, senza correre alcun tipo di pericolo.

