SanDisk 128 GB Extreme PRO: MAXI SCONTO per la scheda microDSXC su Amazon

Lo spazio sui nostri dispositivi è sempre troppo poco, e ci siamo abituati già da prima che i gli smartphone divenissero prodotto utilizzato da tutti. Oggi, tra foto scattate con la vostra camera, dati sui dispositivi mobili, console da gioco portatili e molto altro, c'è sempre bisogno di una memoria esterna che vada ad ampliare lo spazio di base disponibile. Da molti anni SanDisk è nota al pubblico come leader nella produzione di schede di memoria, e oltre alla qualità intrinseca, questi prodotti sono da sempre sinonimo di prezzi accessibili: questo è anche il caso della scheda SDXC Extreme PRO.

Se siete alla ricerca di una scheda simile, sappiate che su Amazon da oggi potrete acquistare la Scheda SanDisk SDXC Extreme PRO da 128 GB a soli 25,39€, con uno sconto del 46% sul prezzo totale.

SanDisk Scheda SDXC Extreme PRO 128GB: spazio in poco spazio

Si tratta di una scheda che potrete utilizzare con tutti gli smartphone, tablet o fotocamere compatibili con questo formato, e con la capacità di 128GB. Grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk potrete raggiungere una velocità di offload di 200 MB/s; inoltre per ottenere il massimo della velocità potrete utilizzarla con con SD e microSD PRO-READER di SanDisk Professional (vendute separatamente).

La velocità di scrittura arriva fino a 90 MB/s per scatti rapidi consecutivi, mentre è classificata A2 come classe, per garantire un caricamento e prestazioni più veloci delle app su smartphone. Infine questa Scheda SanDisk SDXC Extreme PRO 128GB è realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme: infatti è impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X. Nel pacchetto sono compresi anche un Adattatore SD, e RescuePRO Deluxe.

