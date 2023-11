SandboxAQ collaborerà con NVIDIA per scoprire farmaci nuovi

La società di società di informatica quantistica SandboxAQ ha annunciato una nuova partnership con NVIDIA per prevedere le reazioni chimiche per la scoperta di farmaci, la progettazione di batterie, l'energia green e altro ancora. SandboxAQ sfrutterà le piattaforme NVIDIA per simulare direttamente la meccanica quantistica alla base della chimica, della biologia e della scienza dei materiali moderne utilizzando reti tensoriali. Come dichiarato dal presidente di SandboxAQ, Eric Schimidt, in una nota sul sito ufficiale della società, “Grazie ai rapidi progressi nell’hardware GPU e nella scienza dell’informazione quantistica, siamo finalmente in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale per applicazioni più specializzate che avranno un profondo impatto sul nostro mondo. Le capacità di simulazione AI di SandboxAQ, potenziate con il calcolo accelerato NVIDIA e le piattaforme quantistiche, contribuiranno a consentire la creazione di nuovi materiali e composti chimici che trasformeranno le industrie e affronteranno alcune delle più grandi sfide del mondo”.

SandboxAQ: la collaborazione con NVIDIA avrà impatto su diversi settori

Come ricorda ancora l’azienda, nell'ambito della partnership, SandboxAQ fornirà consigli tecnici sulle offerte NVIDIA rilevanti, tra cui cuTENSOR, cuTensorNet, Quantum Computing e le librerie CUDA. Le reti tensoriali rappresentano un modo scalabile di rappresentare dati ad alta dimensione e stanno suscitando crescente interesse in numerosi settori, come apprendimento automatico e scienza dei dati, modellazione finanziaria, dinamica dei fluidi, chimica quantistica, ecc. La società utilizzerà metodi di rete tensore altamente ottimizzati per GPU eseguiti su un massimo di 32 GPU NVIDIA H100 Tensor Core per risolvere problemi impegnativi nel campo della scienza e dell'industria. SandboxAQ prevede inoltre di sfruttare il software NVIDIA cuTENSOR e NVIDIA cuQuantum.

SandboxAQ è sicura che la combinazione della simulazione con l’intelligenza artificiale avanzata riuscirà a produrre soluzioni a diversi problemi in alcuni dei più grandi mercati del mondo, ben oltre ciò che l’intelligenza artificiale generativa è in grado di fare da sola. Come dichiarato dal CEO di SandboxAQ, Jack D. Hidary, “la collaborazione con NVIDIA avrà un impatto significativo su un’ampia gamma di settori quali sanità, energia, edilizia, servizi finanziari e non solo”. Specifiche applicazioni AI e di simulazione di SandboxAQ includono calcoli di legame proteina-ligando per bersagli non farmacologici su larga scala nelle malattie neurodegenerative. Queste applicazioni comprendono inoltre nuove soluzioni per la previsione di posa e tossicità e nuovi metodi di intelligenza artificiale per prevedere i cicli di vita delle batterie di prossima generazione composte da nuovi materiali.