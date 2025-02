San Valentino: meta rimuove 114mila account falsi, rischio truffe

In occasione della festa di San Valentino, Meta ha lanciato un allarme riguardo all’aumento delle truffe sentimentali online, fenomeno noto come "love scam". Questi raggiri sfruttano il desiderio universale di affetto e compagnia per ingannare le vittime, inducendole a rivelare informazioni private o a trasferire denaro.

Le truffe romantiche sono costruite su profili falsi che truffatori creano su piattaforme social come Facebook e Instagram. I malintenzionati si spacciano spesso per militari in missione all’estero, uomini d'affari di successo o persino celebrità.

Una volta che il truffatore riesce a guadagnare la fiducia della vittima, inizia a chiedere denaro, di solito con pretesti più o meno credibili, come difficoltà economiche o la necessità di una somma per ottenere un visto che permetta un incontro di persona. Questo tipo di inganno sfrutta l’emotività e la buona fede delle persone, portandole a credere che un'azione altruistica possa essere l'inizio di una relazione romantica autentica.

Con l'innovazione della tecnologia, le truffe sentimentali sono diventate ancora più difficili da individuare. L’introduzione dell’intelligenza artificiale ha permesso ai truffatori di creare immagini e video molto realistici, utilizzando strumenti come i deepfake, che rendono difficile distinguere tra un video autentico e uno manipolato. Questo ha aumentato la sofisticazione di queste frodi, facendo in modo che anche persone attente possano essere facilmente ingannate.

Meta, consapevole del crescente problema, ha preso misure concrete per combattere le truffe sentimentali. L’azienda ha rimosso oltre 116.000 account sospetti che erano legati a truffe e ha sviluppato nuovi sistemi per individuare e rimuovere contenuti ingannevoli. L’obiettivo è proteggere gli utenti da simili rischi e garantire che le piattaforme social rimangano un luogo sicuro per la comunicazione.

Rimanere vigili è fondamentale per evitare di cadere in queste trappole. È importante non farsi ingannare da profili troppo perfetti o richieste che sembrano sospette. Le truffe romantiche sono in aumento e chiunque può essere vittima di questo tipo di inganno, ma la consapevolezza e la prudenza possono fare la differenza. L’amore vero non ha bisogno di essere comprato, né si costruisce su bugie o false promesse.