SAN VALENTINO: le offerte LAST MINUTE di Amazon da cogliere AL VOLO!

Domani è San Valentino e sei ancora alla ricerca disperatissima di un regalo originale da fare alla tua dolce metà? Amazon corre in tuo soccorso con una serie di fantastiche offerte last minute: grazie al servizio Prime da attivare in maniera completamente gratuita, gli articoli arriveranno domani stesso quindi perfettamente in tempo per stupire la tua persona del cuore!

Le offerte last minute di San Valentino

Su Amazon oggi puoi trovare una serie di fantastiche offerte last minute su tantissimi articoli da regalare a San Valentino. Se ancora non hai trovato il giusto regalo da fare alla tua dolvce metà, dai uno sguardo a questa selezione e corri subito a fare il tuo ordine!

King C. Gillette Kit Regalo Completo Per Cura Barba Uomo

Questo set marcato Gillette comprende prodotti adatti per la cura della barba dell'uomo: un detergente, un balsamo e un olio da barba e viso, ed una crema idratante per la pelle. Oggi puoi acquistarlo a soli 26 euro con uno sconto del 24%.

Bande Elastiche Fitness

Queste Bande fitness a 3 colori rappresentano 3 diversi livelli di esercizio: Leggero (10-20 libbre), Moderato (20-35 libbre), Pesante (30-55 libbre). Perfette sia per principianti che per atleti appassionati, oggi sono disponibili a soli 8 euro con uno sconto del 5%.

AiQInu Beauty Case da Viaggio

La borsa da viaggio unisex ideale per chi è sempre in movimento. È impermeabile con scomparti multipli e di grande capacità per contenere tutto ciò di cui si ha bisogno. Oggi è disponibile a soli 8 euro con uno sconto del 6%.

L'Oréal Paris Accord Parfait Fondotinta Liquido

Il Fondotinta liquido marcato L'Oréal Paris offre una copertura modulabile e uniforme, oltre ad una pelle sublimata, setosa e idratata per 24 ore. Regalalo alla tua donna: oggi è disponibile a soli 10 euro con uno sconto del 5%.

DOQAUS Cuffie Wireless Bluetooth

Queste Cuffie Bluetooth Over Ear con doppi driver da 40 mm offrono un suono eccellente ed immersivo, rappresentando il regalo perfetto per gli appassionati di musica o gaming. Oggi sono a disposizione a soli 16 euro con uno sconto del 6%.

De'Longhi Alicia Caffettiera Moka Elettrica

La Caffettiera Moka Elettrica De'Longhi Alicia permette di preparare 2 o 4 tazze di caffè, mantenendo la bevanda calda per 30 minuti. Oggi puoi acquistarla a soli 45 euro con uno sconto dell'8%.

Se sei alla ricerca disperata di un regalo per San Valentino, Amazon ti offre tantissime offerte last minute adatte sia a lui che a lei. Scegli uno di questi articoli e fai subito il tuo ordine: attivando un abbonamento Prime, il prodotto arriverà domani stesso direttamente a casa tua!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.