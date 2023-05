Samsung TV QLED da 50 pollici a META' PREZZO ora su Amazon

Televisore nuovo? Ecco quale devi assolutamente scegliere. Adesso la Samsung TV QLED da 50 pollici è scontata del 50% su Amazon. Si tratta di una smart tv, 4K Ultra HD e con Alexa e Google Assistant integrati.

Dal prezzo di 949 euro ora è tua a soli 473,99 euro. E in più Amazon ti da anche la possibilità di pagarla in piccole e comode rate mensili.

Samsung TV QLED da 50 pollici: colori brillanti, audio surround e tanto altro

Queste sono quelle offerte che bisogna assolutamente prendere al volo sia per la grande qualità del prodotta, garantita da un marchio forte come Samsung, sia per lo sconto pazzesco che ti consente di pagarla solamente la metà dell'attuale costo di mercato. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ti porti a casa con questa fantastica Samsung TV QLED da 50 pollici.

Un miliardo di sfumature di colore per immagini brillanti . Con il 100% di Volume Colore, Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano il loro realismo a ogni livello di luminosità.

Spettacolo puro, fotogramma per fotogramma, con qualsiasi livello di luminosità grazie ai colori brillanti del TV. Ogni dettaglio, anche il più impercettibile, è straordinariamente definito con il Quantum HDR.

E ancora grazie ad AirSlim goditi solo il meglio di ogni immagine grazie al televisore con uno spessore ancora più sottile ed elegante, per integrarsi alla perfezione nel tuo ambiente, impreziosendolo.

Entra nel vivo dell’azione grazie ad un suono ancora più dinamico. L’ audio surround 3D di questo televisore abbinato all’audio virtuale del canale superiore offre un’esperienza sonora completamente immersiva.

Infine il televisore Samsung QLED 4K Q60B è già predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di decoder TV quindi di dispositivi e altri cavi sparsi in giro.

Prendila ora alla META' DEL PREZZO!.

