Samsung TV Neo QLED 4K 50": Amazon sconta del 47% lo Smart TV dagli incredibili colori

Amazon è in vena di regali, anticipando di tre settimane il clima festoso di Natale. A finire a metà prezzo, o quasi, stavolta è il re degli Smart TV Samsung: il NEO QLED 4K, nella versione da 50", è in sconto del 47%. Se lo ordini oggi lo paghi 899 euro, a fronte di un prezzo consigliato di 1.699 euro.

L'offerta non sarà valida ancora per molto, quindi il nostro consiglio è di mettere in carrello ora il televisore prima che sia troppo tardi. E se anche leggi "generalmente spedito entro 1-2 mesi" non preoccuparti, nella maggior parte dei casi la spedizione avviene molto prima (ti parliamo per esperienza personale). Dopotutto è un prodotto venduto e spedito da Amazon, non c'è nulla da temere.

Samsung TV Neo QLED 4K: un'esperienza di visione mai provata prima

Se provi a chiedere a dieci persone qual è il loro modello di televisore preferito in base alla qualità dell'immagine, 8 ti risponderanno Samsung e le altre due (forse) Sony. Il modello disponibile in offerta ora su Amazon, cioè il Samsung TV Neo QLED 4K, metterebbe d'accordo anche gli unici due che hanno risposto Sony.

Il merito è del Neo Quantum Processor 4K, il nuovissimo processore che Samsung ha scelto di montare su questo televisore per farti vivere l'esperienza 4K più avanzata al mondo. Oltre ai colori incredibili, questo Smart TV è capace di trascinarti al centro dell'azione di ogni film, grazie a un'esperienza Dolby Atmos ancora più coinvolgente rispetto al passato.

E se ami trascorrere il tempo libero davanti alla console e al televisore, la tecnologia FreeSync Premium Pro integrata ti offre prestazioni sempre fluide, immagini HDR strabilianti e valori di latenza bassissimi.

Cogli al volo l'offerta Amazon: ancora per poche ore (o forse meno) il Samsung TV Neo QLED 4K da 50" lo paghi 899 euro (-47% di sconto).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.