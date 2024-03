Samsung TV da 55" SCONTATISSIMA AL 43%: oggi risparmi PIU' DI 450 EURO

Trasforma il salotto di casa in una piccola sala cinematografica con il Samsung TV QLED 4K! Oggi è disponibile su Amazon a soli 594 euro grazie ad un mega sconto del 43%.

Samsung TV QLED 4K: il cinema direttamente a casa tua

Il Samsung TV QLED 4K trasformerà letteralmente il salotto di casa tua in un piccolo cinema.

Questa Smart tv da 55 pollici con risoluzione 4K è dotata di un Processore Quantum Lite 4K veloce e intelligente per ottimizzare la definizione video.

Dispone di Quantum HDR che offre una qualità di immagine cinematografica con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi. La Dual LED, invece, garantisce una Retroilluminazione a LED caldi e freddi per un contrasto più intenso ed una resa cromatica eccezionale.

L'Audio surround 3D sincronizzato con l'azione offre un’esperienza sonora completamente immersiva, mentre il Q-Symphony garantisce una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore. In più il Gaming Hub può essere sfruttato per accedere ai giochi in modo facile e veloce.

Il design della smart tv è elegante e sottile, ed è dotato anche di uno Stand regolabile per poter posizionare il dispositivo in modo ottimale. Per finire, la televisione dispone della Funzionalità SmartThings per controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla tv.

Oggi il Samsung TV QLED 4K è disponibile su Amazon a soli 594 euro grazie ad un mega sconto del 43%. Corri a fare il tuo ordine per risparmiare più di 450 euro sul prezzo di listino!

