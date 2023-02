Samsung TV Crystal UHD offerto con uno sconto del 43% su Amazon

Il Samsung BU8570 è stato progettato per offrire funzioni all'avanguardia, un design elegante e una struttura robusta a un prezzo che la maggior parte di noi può sopportare. Per il prezzo, lo standard 4K HDR, le tre porte HDMI, il controllo vocale, i telecomandi e l'interfaccia smart TV Tizen con tutte le app desiderate sono difficili da battere. Se equipaggiato correttamente, la qualità dell'immagine è più che soddisfacente; non è all'altezza dei migliori televisori in generale, ma è all'altezza dei migliori televisori che costano meno di mille euro. Il Samsung è costantemente competitivo in tutte le aree della fotografia e la sua retroilluminazione è realizzata in modo elegante, il che aumenta notevolmente il senso di qualità generale. Acquistalo su Amazon a soli 455,05€ invece di 799,00€.

A causa delle differenze negli standard di trasmissione e di altri fattori, molti paesi hanno varietà di televisori specifiche per il mercato; tuttavia, non è ancora noto quale sarà lo schermo Samsung corrispondente in altre regioni. Con la sua CPU "Crystal 4K" e la compatibilità con HDR10+ e HLG, questo TV vanta un display LED 4K.

Il BU8570 include un amplificatore da 20 watt che alimenta una coppia di altoparlanti in configurazione stereo ed è compatibile con l'"Object Tracking Lite" di Samsung e il formato audio "Q Symphony". Se si collega una soundbar Samsung compatibile con il televisore, il suono sarà molto più ampio, poiché parteciperanno anche i diffusori del televisore.

Con le sue tre porte HDMI 2.0, il BU8570 è un passo indietro rispetto al Samsung AU9000 dello scorso anno, ma è compatibile con le parti ALLM e HGiG dello standard per console di gioco di nuova generazione. Per l'utilizzo con una soundbar, uno degli ingressi HDMI supporta l'eAudio Return Channel (eARC). Oltre all'uscita ottica digitale, gli altri ingressi fisici comprendono una porta Ethernet, una coppia di porte USB e un morsetto per l'antenna da utilizzare con il sintonizzatore RF integrato. È inoltre possibile utilizzare il Wi-Fi o le tecnologie wireless come il Bluetooth 5.2. Approfitta ora dello sconto del 43% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

