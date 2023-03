Samsung Tab A7 Lite può essere acquistato ad un prezzo pauroso su Amazon

Il Samsung Tab A7 Lite è un tablet leggero e di bell'aspetto che vanta un supporto eccezionale per le app. Questa versione leggera e ridotta del Tab A7 di Samsung è perfetta per chi può fare a meno della migliore risoluzione del display e della fotocamera frontale dell'A7 in cambio di uno schermo più piccolo e di un prezzo inferiore. Acquistalo su Amazon a soli 139,00€ invece di 199,90€.

Se siete alla ricerca di un tablet per la quotidianità, questo potrebbe fare per voi. Con le sue dimensioni di 212,5 x 124,7 x 8 mm e i suoi 366 grammi, il device è abbastanza piccolo e leggero da poter essere infilato in una borsa, ma il suo peso è abbastanza rassicurante da non far sentire il dispositivo eccessivamente economico in mano. Il display è incorniciato da una consistente cornice nera, la cui parte superiore e inferiore è particolarmente pronunciata. Il tablet è dotato di una fotocamera con foro nell'angolo in alto a destra, ma a differenza di altri iPad, manca il pulsante Home lungo la cornice inferiore.

I controlli dell'alimentazione e del volume si trovano sul lato destro, mentre il connettore USB Type-C e il jack per le cuffie da 3,5 mm si trovano rispettivamente a sinistra e in basso. La fotocamera quadrata nell'angolo in alto a sinistra è il mio elemento di design preferito, perché la trovo più accattivante di quella circolare al centro. Tuttavia, la fotocamera non è niente di speciale e l'A7 Lite non sembra diverso da qualsiasi altro tablet di fascia media.

Il display è luminoso e colorato, anche se l'immagine non è molto nitida su Netflix o YouTube, ad esempio. A parte questo, è uno strumento fantastico per utilizzare applicazioni e scrivere documenti. Lo schermo dell'A7 Lite vanta anche una luminosità adattiva, che regola automaticamente la luminosità dello schermo per mantenere un livello ottimale, e una modalità Dark a livello di sistema, che rende l'utilizzo del dispositivo a tarda notte meno impegnativo per gli occhi. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.