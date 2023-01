Samsung T35F pollici, il monitor subisce un notevole calo di prezzo su Amazon

Quando si tratta di accuratezza del colore e qualità visiva, i monitor Samsung non hanno rivali. Il monitor Samsung T35F da 27 pollici è ideale per guardare film, giocare e lavorare. La risoluzione Full HD è semplicemente fantastica nonostante una dimensione di 27 pollici. Acquistalo su Amazon a soli 159,90€ invece di 209,00€.

Grazie alla cornice molto stretta, è possibile utilizzare più schermi affiancati per attività simultanee. La frequenza di aggiornamento più alta che può essere raggiunta dal pannello è di 75 Hz e il tempo di reazione più rapido è di 5ms. È presente anche il supporto per AMD FreeSync. Eliminando lo screen tearing e lo stuttering, la tecnologia AMD FreeSync consente un'esperienza di gioco più fluida.

Guardare film o giocare ai videogiochi sul display Samsung T35F sembrerà molto più reale. Lo schermo IPS del display rende i colori reali e offre ampi angoli di visione. Se giocate ai videogiochi o guardate film in ambienti bui, apprezzerete i colori vividi e i neri profondi del rapporto di contrasto elevato.

Il Samsung T35F è in grado di riprodurre una rappresentazione quasi impeccabile dell'intero colore sRGB (compresi alcuni colori sRGB-extended) e circa l'88% del più ampio colore DCI-P3. Non è una valutazione terribile per uno schermo economico, soprattutto se si considera la vivacità dei colori. Sebbene il deltaE predefinito di 2,42 vada bene per un uso occasionale, è necessario modificarlo per un uso serio. La finitura nera lucida del monitor gli conferisce un'aria sofisticata. L'angolo di visione e l'altezza del monitor possono essere modificati grazie alle funzioni di regolazione dell'altezza del supporto. I bordi sottili ed eleganti spiccano quando si utilizza una coppia di schermi. Lo stesso si può dire per l'uso con più schermi.

Il Samsung T35F è un'opzione rispettabile per chi vuole passare a un display Full HD adatto a un uso regolare. Il display non è perfetto, ma è possibile utilizzarlo con un computer e due console di nuova generazione grazie alle sue opzioni di connessione flessibili. Nonostante ciò, gli svantaggi si traducono quasi sempre in un prezzo più basso, in particolare per le varietà di monitor meno comuni che spesso sono designate per il livello superiore. Diversi componenti di questo modello, come il rapporto di contrasto e la costruzione del supporto, possono essere migliorati. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.