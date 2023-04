Samsung SSD 870 EVO 2 TB: da oggi su Amazon con uno SCONTO ENORME

Viviamo in un'era sempre più digitale, con una mole di dati incredibile che dobbiamo gestire praticamente in ogni ambito. Per questo è sempre necessario avere montato, qualcosa che possa contenere giga e giga di file e software per portarli con noi, che sia per lavoro, per la famiglia o per svago. Questo spazio rischia quindi sempre di non essere abbastanza, oppure ci troveremo in quelle situazioni dove contenere la nostra musica, i film, i documenti mantenendo una certa velocità, o ancora ampliare la memoria delle nostre console da gioco. Insomma, un'unità di memoria SSD è praticamente il nostro pane, e Samsung lo sa bene.

Se siete alla ricerca di un dispositivo simile, sappiate che su Amazon da oggi l'SSD Samsung 870 EVO 2 TB è in offerta a soli 157,99€, con uno sconto mostruoso del 36%, ovvero circa 87,00€ di risparmio per il vostro portafoglio!

SSD Samsung 870 EVO 2 TB: spazio e velocità

Si tratta di una memoria SSD performante dello spazio di archiviazione di 2 TB, con connettività SATA. La grandezza è di 2.5 pollici, e possiede una velocità di rotazione del disco rigido di 7200.

Inoltre, sappiate che questa unità SSD Samsung 870 EVO 2 TB possiede una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s. Il dispositivo è compatibile con desktop, computer portatile, e cellulare.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.