Samsung Smart TV 43'' UE43AU7190UXZT: su Amazon a un'OFFERTA BOMBA

La comodità delle Smart TV le ha rese praticamente indispensabili, prodotti versatili e all'avanguardia adatti a tutte le esigenze. Questa impennata mostruosa dell'utenza casalinga e pubblica ha fatto in modo che fossero man mano ancor di più perfezionate e tecnologizzate, e grazie alla richiesta dei consumatori (il popolamento dei servizi streaming come Netflix ha avuto la sua grande fetta di merito) si sono diffuse a macchia d'olio. Ebbene, Samsung è tra i marchi di punta della tecnologia, cosa che vale anche per le sue Smart TV, come lo Smart TV 43'' UE43AU7190UXZT di cui vi parliamo.

Potrebbe essere la vostra occasione, perché da oggi lo Smart TV Samsung 43'' UE43AU7190UXZT è in offerta su Amazon a soli 349,99€, con un mostruoso sconto del 39% sul prezzo totale.

Samsung Smart TV 43'': l'occasione che attendevi

Con il blasone di Samsung non si scherza, così come con i suoi prodotti. Quello in questione è un TV Smart da 43'' con tecnologia dello schermo al LED, una risoluzione di 4K e una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Ovviamente data la sua natura smart, lo Smart TV Samsung 43'' UE43AU7190UXZT di cui vi parliamo dispone anche di funzionalità internet, cablate con ethernet e Wi-Fi, ma anche Bluetooth, porte USB, HDMI, e supporta anche Alexa, Google Assistant o Bixby. Potrete anche collegarlo wireless al vostro PC, e sfruttarlo per sessioni da gaming grazie alle apposite modalità visive.

