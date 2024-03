Samsung Smart Monitor SCONTATISSIMO AL 42% (oggi risparmi quasi 300 EURO!)

Il display ideale per giocare ai tuoi videogame preferiti o ggi è in super offerta su Amazon! Si tratta del Samsung Smart Monitor M8, al momento disponibile a soli 408 euro con un mega sconto del 42%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 290 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L'offerta è limitatissima e rimangono gli ultimi articoli a disposizione, fai in fretta!

Samsung Smart Monitor M8: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

Il Samsung Smart Monitor M8 ti permette di lavorare, giocare e divertirti con stile e super efficienza.

Con le app di streaming è facile stare al passo con le tue serie preferite, anche senza PC: puoi passare da un’app all’altra con il mouse con Adaptive Picture che regola in automatico la luminosità dello schermo in base all’ambiente, mentre Adaptive Sound regola l’audio di ogni scena al giusto livello.

Potrai accedere e controllare il tuo PC da remoto o lavora senza PC con le applicazioni di produttività integrate: in più Multi View ti consente di utilizzare Microsoft 365 e Internet sullo stesso schermo, riducendo il passaggio da un'applicazione all'altra.

I gamer ameranno questo display in quanto consente di vivere anche un'esperienza gaming a 360 gradi: Samsung Gaming Hub ti permette di giocare ai migliori giochi dei principali partner di streaming, senza bisogno di un PC o di una console. Scopri nuovi titoli o rispolvera i grandi classici, il tutto da un’unica piattaforma!

Il Samsung Smart Monitor M8 è al momento disponibile su Amazon a soli 408 euro con un mega sconto del 42%. Corri a fare il tuo ordine per risparmiare quasi 30 euro sul prezzo di listino!

