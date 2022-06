Samsung Smart Monitor M5 con HDR10 ad un prezzo FOLLE su Amazon

Il Samsung Smart Monitor M5 da 32 pollici è uno dei monitor FullHD più nitidi e luminosi in circolazione. Ha un pannello VA che crea un contrasto fantastico, oltre ad offrire colori ragionevolmente accurati ed è anche abilitato per HDR10. In promo ora su Amazon a soli 229,00€ invece di 329,00€!

Come le Smart TV Samsung, possiede lo stesso sistema operativo Tizen, ed infatti sembra davvero una TV. I vantaggi sono evidenti: molte app per guardare tutti i tuoi servizi di streaming preferiti, assistenti vocali e persino giochi. Inoltre, grazie agli assistenti vocali puoi controllarlo con la tua voce tramite Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant.

L'M5 è ottimo quindi per le attività lavorative quotidiane e lo streaming di programmi TV occasionali. Per i giochi, invece, la frequenza di aggiornamento di 60 Hz e la modalità di gioco rendono il monitor adatto anche per il GAMING.

Per quanto riguarda il suono, il Samsung M5 è progettato come un hub di contenuti all-in-one. Non avrà le casse migliori in circolazione, ma per qualcosa che, in teoria, potrebbe sostituire la tua TV, non è per niente male.

Quindi, se vuoi una smart TV innovativa che ti consenta di risparmiare, l'acquisto ne vale sicuramente la pena, considerando anche lo sconto di 100 euro se lo prenoti su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

